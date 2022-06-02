Mahkum Yadigar kimdir? Melih Çardak kimdir, kaç yaşında? Melih Çardak hangi dizilerde oynadı? - Haberler

Mahkum Yadigar kimdir? Melih Çardak kimdir, kaç yaşında? Melih Çardak hangi dizilerde oynadı?
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Mahkum dizisinde Melih Çardak'ın hayat verdiği Yadigar'ın neden konuşamadığı merak uyandırdı. Bir çok dizi ve filmlerde oynayan Melih Çardak'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mahkum Yadigar kimdir? Melih Çardak kimdir, kaç yaşında? Melih Çardak hangi dizilerde oynadı? Melih Çardak hayatı ve biyografisi nedir?
1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü alan Melih Çardak Mahkum dizisindeki Yadigar karakteri merak uyandırdı. Peki, Mahkum Yadigar kimdir? Melih Çardak kimdir, kaç yaşında? Melih Çardak hangi dizilerde oynadı? Melih Çardak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Mahkum dizisinde Melih Çardak'ın hayat vereceği Yadigar'ın neden konuşamadığı da merak uyandırdı.
Çardak, 1959 yılında İstanbul dünyaya geldi. 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu – dansçı - koreograf görevlerinde bulundu. 1990-1998 yılları arasında koreografi ve film çalışmaları yaptı.
1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü aldı. 1980 yılından itibaren birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017'de ekranlara gelen Kadın dizisinde Hikmet, 2018'de rol aldığı Halka dizisinde Tamirci karakterini, 2021'de rol aldığı Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandırdı.
Renkli Dünya – 1980
Aşkım Günahımdır (Ali) – 1984
Fidan – 1984
Kuyucaklı Yusuf (Şakir) – 1985
Asiye Nasıl Kurtulur (Dansçı) – 1986
Sefiller – 1987
Deliler – 1988
Reklamlar – 1988
Şöhret Tutkusu (Taner) – 1988
Zıpçıktı (Balta) – 1995
Hemşerim – 1996
Eşkıya (Demircan) – 1996
Sır Kapısı (Arif) – 1996
Deli Divane (Mahir) – 1997
Sıcak Saatler – 1998
Avcı (Semih) – 2001
Gülüm – 2003
Büyük Buluşma (Arif) – 2004
Maçolar (Rasim) – 2006
Cennet Mahallesi (Rüstem) – 2004 / 2006
Kollama (Gürsel) – 2008
Hop Dedik (Reşo Ağa) – 2011
Uzun Hikaye (Zopuroğlu) – 2012
Ukde (Melih) – 2014
Karadayı (Serdar) – 2012 / 2015
Milat (Ender) – 2015
Kadın (Hikmet) – 2017 / 2018
Baba (Kamuran) – 2019
Halka (Tamirci) – 2019
Zümrüdüanka – 2020
Arka Sokaklar (Servet Karaca) – 2008 / 2021
Def-in Ecir – 2021
Kalp Yarası (Bahtiyar Ağa) – 2021
Mahkum (Yadigar) – 2022