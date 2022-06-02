Mahkum Yadigar kimdir? Melih Çardak kimdir, kaç yaşında? Melih Çardak hangi dizilerde oynadı? - Haberler

1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü alan Melih Çardak Mahkum dizisindeki Yadigar karakteri merak uyandırdı. Peki, Mahkum Yadigar kimdir? Melih Çardak kimdir, kaç yaşında? Melih Çardak hangi dizilerde oynadı? Melih Çardak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MAHKUM YADİGAR KİMDİR?

Mahkum dizisinde Melih Çardak'ın hayat vereceği Yadigar'ın neden konuşamadığı da merak uyandırdı.

MELİH ÇARDAK KİMDİR?

Çardak, 1959 yılında İstanbul dünyaya geldi. 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu – dansçı - koreograf görevlerinde bulundu. 1990-1998 yılları arasında koreografi ve film çalışmaları yaptı.

1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü aldı. 1980 yılından itibaren birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017'de ekranlara gelen Kadın dizisinde Hikmet, 2018'de rol aldığı Halka dizisinde Tamirci karakterini, 2021'de rol aldığı Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandırdı.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Renkli Dünya – 1980

Aşkım Günahımdır (Ali) – 1984

Fidan – 1984

Kuyucaklı Yusuf (Şakir) – 1985

Asiye Nasıl Kurtulur (Dansçı) – 1986

Sefiller – 1987

Deliler – 1988

Reklamlar – 1988

Şöhret Tutkusu (Taner) – 1988

Zıpçıktı (Balta) – 1995

Hemşerim – 1996

Eşkıya (Demircan) – 1996

Sır Kapısı (Arif) – 1996

Deli Divane (Mahir) – 1997

Sıcak Saatler – 1998

Avcı (Semih) – 2001

Gülüm – 2003

Büyük Buluşma (Arif) – 2004

Maçolar (Rasim) – 2006

Cennet Mahallesi (Rüstem) – 2004 / 2006

Kollama (Gürsel) – 2008

Hop Dedik (Reşo Ağa) – 2011

Uzun Hikaye (Zopuroğlu) – 2012

Ukde (Melih) – 2014

Karadayı (Serdar) – 2012 / 2015

Milat (Ender) – 2015

Kadın (Hikmet) – 2017 / 2018

Baba (Kamuran) – 2019

Halka (Tamirci) – 2019

Zümrüdüanka – 2020

Arka Sokaklar (Servet Karaca) – 2008 / 2021

Def-in Ecir – 2021

Kalp Yarası (Bahtiyar Ağa) – 2021

Mahkum (Yadigar) – 2022

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