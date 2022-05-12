Mahkum son bölüm izle! Mahkum 21. bölüm HD izle! Mahkum yeni bölümde neler olacak? 12 Mayıs Fox TV Mahkum full bölüm izle!
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Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum son bölüm izle! Mahkum 21. bölüm HD izle! Mahkum yeni bölümde neler olacak? 12 Mayıs Fox TV Mahkum full bölüm izle! Mahkum dizisi son bölüm HD izle!
Mahkum dizisi Perşembe günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Savcılık makamına döner dönmez ilk iş Barış'ın peşine düşen Fırat, onu köşeye sıkıştıracak büyük hamleler peşindedir. Zahit'ten aldığı bilgi sayesinde, söz verdiği gibi yeniden adliyeye sanık olarak kendi elleriyle götürür. Av avcı hikayesinde roller değişmişken Barış tarafından hiç tahmin etmediği bir hamle ile karşılaşır.
Barış için Fırat'ın dönüşünden daha büyük bir şok gözlerinin önündeki Savaş'tır. Bu zamana kadar işlediği tüm suçların hesabını sormak için dönmüştür. Peki Savaş gerçek midir? Yoksa zihninde yarattığı bir düşman mı? Barış bu korkunç sorunun peşinden giderken Fırat'tan son bir hamle gelir. Onu en zayıf yerindenden vuracaktır.
Fırat bu büyük hamlesiyle başarılı olabilecek midir?
Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit'in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge'nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.
Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?
Ana karaktlerler
Fırat Bulut (Onur Tuna): Türkiye Cumhuriyeti Savcısı'dır.
Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu): Savaş'ın ikizi.
Cemre Uysal (Seray Kaya): Avukat'tır.
Büge Yesari (Melike İpek Yalova): Savaş'ın eşi.
Sasha (Hayal Köseoğlu): Barış'ın asistanı.