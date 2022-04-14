Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum son bölüm izle! Mahkum 17. bölüm HD izle! Mahkum yeni bölümde neler olacak? 14 Nisan Fox TV Mahkum full bölüm izle! Mahkum dizisi son bölüm HD izle!

MAHKUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mahkum dizisi Perşembe günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Senin adın artık yeraltı savcısı olsun!"

Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış'ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.

Fırat'a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat'ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır. Büge'nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır. Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın… Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış, tehlikeli sulara geri döner.

Yeraltında savaşmaya devam eden Fırat ve Barış, mutlak sona doğru yol almaya başlarlar…

MAHKUM CANLI İZLE!

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE!

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış'ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır.

Planlarına büyük ayak bağı olmaya başlayan Fırat ve Barış için Sinyor, büyük bir tuzak hazırlamıştır. Nazlı ve Can'ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder. Sinyor tarafından köşeye sıkışan ikili çocuklarının yaşaması için mahkum olmayı kabul etmek zorundadır.

Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir?

MAHKUM OYUNCU KADROSU

Ana karaktlerler

Fırat Bulut (Onur Tuna): Türkiye Cumhuriyeti Savcısı'dır.

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu): Savaş'ın ikizi.

Cemre Uysal (Seray Kaya): Avukat'tır.

Büge Yesari (Melike İpek Yalova): Savaş'ın eşi.

Sasha (Hayal Köseoğlu): Barış'ın asistanı.