Mahkum son bölüm izle! FOX TV Mahkum 23. bölüm full HD izle! Mahkum 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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MAHKUM SON BÖLÜM NELER OLDU?

Büge'nin Savcı'yla anlaşmasıyla yıkılan Barış, içine düştüğü durumdan sonra gözünü karartır. Her şeyin aleyhine döndüğü bu anda, tüm ülkeyi ayağa kaldıracak çok büyük bir eyleme girişir. Artık kaçıp gitmekten başka amaçları da vardır. Yaptığı Büge hamlesiyle Barış'ın damarına basan Fırat, ona karşı başlattığı yıpratma sürecine devam eder. Canı yanan Barış'ın hataya sürükleneceğini iyi bildiğinden, tüm stratejisini bunun üzerine kurar. Barış'ın yaptığı büyük eylemle birlikte, üstlerine ve etrafına da ne kadar tehlikeli bir adamla karşı karşıya olduğunu kanıtlamıştır. Fırat, daha fazla insanın canı yanmadan bu savaşı bitirebilecek midir?

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE!

Mahkum son bölüm izlemek için MAHKUM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

MAHKUM 23. BÖLÜM İZLE!

Mahkum 23. bölüm izlemek için MAHKUM 23. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

MAHKUM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mahkum dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle FOX TV'de.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

Fırat Bulut, Başarılı bir Cumhuriyet Savcısıdır. Bir sabah uyandığında kendini eşini ve çocuğunun katili olarak cezaevinde bulur. Hafıza kaybı geçirmiştir ve hiçbir şey hatırlamamaktadır. Tüm Türkiye Fırat'ı çocuk ve kadın katili olarak tanımaktadır. Fırat adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.

MAHKUM OYUNCULARI KİM?

Fırat Bulut (Onur Tuna): Türkiye Cumhuriyeti Savcısı'dır.

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu): Savaş'ın ikizi.

Büge Yesari (Melike İpek Yalova): Savaş'ın eşi.

Sasha (Hayal Köseoğlu): Barış'ın asistanı.

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