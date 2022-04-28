Mahkum son bölüm izle! FOX TV Mahkum 19. bölüm full HD izle! Mahkum 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak?

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MAHKUM SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor'un köstebeği Yadigar'ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor'un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor'un istediğini verip, Büge ve Can'ı alıp başka biryerde başka bir hayat kuracaktır.

Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE!

Mahkum son bölüm izlemek için MAHKUM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

MAHKUM 19. BÖLÜM İZLE!

Mahkum 19. bölüm izlemek için MAHKUM 19. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

MAHKUM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mahkum dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle FOX TV'de.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

Fırat Bulut, Başarılı bir Cumhuriyet Savcısıdır. Bir sabah uyandığında kendini eşini ve çocuğunun katili olarak cezaevinde bulur. Hafıza kaybı geçirmiştir ve hiçbir şey hatırlamamaktadır. Tüm Türkiye Fırat'ı çocuk ve kadın katili olarak tanımaktadır. Fırat adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.

MAHKUM OYUNCULARI KİM?

Fırat Bulut (Onur Tuna): Türkiye Cumhuriyeti Savcısı'dır.

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu): Savaş'ın ikizi.

Büge Yesari (Melike İpek Yalova): Savaş'ın eşi.

Sasha (Hayal Köseoğlu): Barış'ın asistanı.

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