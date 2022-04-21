Mahkum son bölüm izle! FOX TV Mahkum 18. bölüm full HD izle! Mahkum yeni bölümde neler olacak? FOX TV Mahkum yeni bölüm izle!

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MAHKUM SON BÖLÜM NELER OLDU?

"Zaman var oldukça seni hatırlamaya devam edeceğim."

Cemre'nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, acısını bir an olsun unutmadan katilin peşine düşer. Hem onun ruhunu huzura kavuşturmak, hem de verdikleri adalet mücadelesini kazanmak için başka şansı kalmamıştır. Barış'la oynadığı köşe kapmaca, onu hiç beklemediği yerlere sürükler.

Dört duvar arasına girmemek için gözünü karartan Barış, Sasha'nın aniden ortadan kaybolmasıyla kendini büyük bir gizemin içinde bulur. Cemre'nin ölümüyle birlikte Barış av, Fırat avcı olmuştur.

Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu mücadeleden hangisi galip çıkacaktır?

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE!

Mahkum son bölüm izlemek için MAHKUM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

MAHKUM 18. BÖLÜM İZLE!

Mahkum 18. bölüm izlemek için MAHKUM 18. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

MAHKUM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mahkum dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle FOX TV'de.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

Fırat Bulut, Başarılı bir Cumhuriyet Savcısıdır. Bir sabah uyandığında kendini eşini ve çocuğunun katili olarak cezaevinde bulur. Hafıza kaybı geçirmiştir ve hiçbir şey hatırlamamaktadır. Tüm Türkiye Fırat'ı çocuk ve kadın katili olarak tanımaktadır. Fırat adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.

MAHKUM OYUNCULARI KİM?

Fırat Bulut (Onur Tuna): Türkiye Cumhuriyeti Savcısı'dır.

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu): Savaş'ın ikizi.

Büge Yesari (Melike İpek Yalova): Savaş'ın eşi.

Sasha (Hayal Köseoğlu): Barış'ın asistanı.

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