Mahkum Savaş kimdir? Mahkum Savaş gerçek adı ne? Mahkum dizisi 'Savaş' karakteri kim oynuyor?

Mahkum Savaş kim? FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Mahkum dizisi oyuncularından Savaş karakteri merak ediliyor. Mahkum Savaş kim araştırmasının yanı sıra Savaş kaç yaşında, Mahkum Savaş gerçek adı ne? Mahkum dizisi "Savaş" karakteri kim oynuyor? Mahkum Savaş hangi dizilerde oynadı? Mahkum Savaş evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

MAHKUM SAVAŞ KİM?

Mahkum Savaş gerçek adı İsmail Hacıoğlu'dur.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985, İstanbul doğumlu, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.

Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Sinema

2001 - Bana Şans Dile - Çağlar

2003 - Karşılaşma - Osman

2005 - Anlat İstanbul - Fiko

2006 - Sınav - Mert

2007 - Kabadayı - Murat

2008 - Hoşçakal Güzin - Serkan

2009 - Vali - Sarp Uçar

2009 - Gökten 3 Elma Düştü - Ali

2009 - Başka Semtin Çocukları - Veysel

2009 - Sonsuz Bir An - Volkan

2010 - Çakal - Akın

2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin

2013 - Meryem - Murat

2015 - Sonsuz Bir Aşk - Volkan

2015 - Kafes - Mehmet Sipahi

2017 - Ayla - Süleyman Dilbirliği (gençliği)

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç

2019 - Şuursuz Aşk - Yusuf

2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik

Televizyon

Koçum Benim (2002)

Bir İstanbul Masalı (2003-2005)

Beyaz Gelincik (2005-2007)

Sinekli Bakkal (2007)

Gece Sesleri (2008-2009)

Şüphe (2011)

Firar (2011-2012)

Osmanlı Tokadı (2013-2014)

Zeyrek ile Çeyrek (2015)

Kayıtdışı (2017)

Mehmetçik Kut'ül Amare (2018-2019)

Çocuk (2019-2020)

Zümrüdüanka (2020)

Mahkum (2021-günümüz)

İnternet

Hükümsüz (2021)

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