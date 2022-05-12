Mahkum Rafikimdir? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Rafi kimdir? Mahkum dizisi 'Rafi' kimdir, kim canlandırıyor? Emre Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAHKUM RAFİ KİMDİR?

Mahkum dizisinde Emre Özcan tarafından canlandırılan karakter. (7-)

Uluslar Arası Kaçakçılık Karteli'nin önemli bir üyesidir. Ferda'nın yakını olan gizemli bir adamdır, Barış ve Büge'nin Ferda'ya ne yaptığını anlamaya çalışmaktadır. Barış'ın, Sasha veya Büge ile arasında birisini öldürmesini ister. Barış kendisini öldüreceğini söyler ve sonrasında onunla gizemli işlerini yapmaya devam etmek ister. 11. bölümde Turgut Basmacı'yı örgütün bilgilerini Fırat Bulut'a sızdırdığı için kafasına sıkar. 2. bir köstebek daha vardır ve onun da Barış'ın bulmasını ister. Barış, köstebeğin Savaş olduğunu anlayınca Savaş'ın kılığında olduğu için Barış Yesari'nin köstebek olduğuna inandırır. Bir süre sonra Barış'ın gerçek kimliğini bilirler. Mücahit ise onun şoförüdür.

MAHKUM RAFİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mahkum dizisinde Rafi karakterini "Emre Özcan" canlandırmaktadır.

EMRE ÖZCAN KİMDİR?

Emre Özcan, 1981 doğumludur. Sinoplu olan Emre Özcan Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Mahkum dizisinde rol almaktadır.

Bugüne kadar birçok dizide rol almıştır. Rol aldığı dizilerin başında Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi, Hatırla Sevgili vb. gibi diziler gelmektedir.

Haberler.com - Gündem