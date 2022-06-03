Mahkum Onur Tuna diziden ayrılıyor mu? Mahkum Fırat Savcı ölüyor mu, Onur Tuna diziden ayrılıyor mu? - Haberler

Mahkum dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Barış'ın bir tuzak kurup savcı Fırat'ı uçurumdan aşağı ittiği görüldü. Büge'nin acı çığlıkları ise yürek sızlattı. Peki, Fırat ölecek mi? Mahkum Onur Tuna diziden ayrılıyor mu? Mahkum Fırat Savcı ölüyor mu, Onur Tuna diziden ayrılıyor mu? Onur Tuna kimdir? İşte detaylar haberimizde...

SAVCI FIRAT BULUT ÖLÜYOR MU?

FOX ekranlarının sevilen dizisi Mahkum'da veda mı olacak? Dizide Seray Kaya ardından gözler Onur Tuna'ya çevrildi. Tuna'nın hayat verdiği Savcı Fırat Bulut, 24. sezon finali bölümünde Barış tarafından Büge'nin gözleri önünde uçuruma çekiliyor. Savcı Bulut'un öldüğüne, Onur Tuna'nın diziden ayrıldığına dair henüz bir açıklama bulunmuyor.

ONUR TUNA KİMDİR?

Tuna, 1985'te Çanakkale'de dünyaya geldi. Liseyi Bursa'da okuduktan sonra, Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitim gördü, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıktı. Öte yandan üniversite yıllarında da tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı ve dört yıl fotomodellik yaptı.

İstanbul'a geldiğinde de özel tiyatrolarda eğitime devam etti. Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Tuna'nın ailesi anne tarafından aslen Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çanakkaleli olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir.

Sanatçı, nota ve ses eğitimi aldı. Gitar ve piyano çalıp besteler yapıyor ve kendine ait müzik stüdyosu vardır. Sözü ve bestesi kendisine ait olan ilk albümü Uzay Misali 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. Yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı Yangın Yeri, 22 Kasım 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

2011'de Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Tuna, Cesur Yürek dizisi, Ağır Romantik filmi, Yadel Uzun'un sanatsal kısa filmi "Kir" ve Yasak Elma da Alihan karakteri, 2019'dan 2021'e kadarda Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterini canlandırdı.

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