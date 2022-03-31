Önemli isimlerin başrollerde olduğu Mahkum'un yeni bölümü merak ediliyor. Yaşanacak gelişmelr merakla beklenirken Mahkum neden yok? Mahkum bu hafta yok mu? Mahkum 16. bölüm yeni bölüm ne zaman yayınlanacak araştırıldı. Peki, Mahkum bu hafta yok mu?

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM BU HAFTA YOK MU?

Mahkum dizisinin bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelip gelmeyeceği konusunda açıklama yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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