Mahkum neden final? Mahkum neden bitiyor? Mahkum neden erken bitti?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi ilk tanıtıldığı günden beri büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde rol alan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu oyuncular ile izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Bu akşam ekranlara gelen final bölümünün ardından Mahkum neden final? Mahkum neden erken bitiyor? Mahkum neden bitiyor? Merak edildi.

Mahkum neden final yapıyor? Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi ilk tanıtıldığı günden beri büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde rol alan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu oyuncular ile izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Bu akşam ekranlara gelen final bölümünün ardından Mahkum neden final? Mahkum neden erken bitiyor? Mahkum neden bitiyor? Merak edildi. İşte detaylar...

MAHKUM NEDEN FİNAL?



Mahkum dizisinin set ekibinde çalışmakta olan çalışanlara geçtiğimiz günlerde gönderilen yazıda yer alan bildiri şu şekilde; "Mahkum projemizin 31.bölüm yayınıyla birlikte ekran macerasının sona erdiğini üzülerek bildirmek durumundayız. İlk günden beri omuz omuza birlikte emek verdik. Büyük bir başarı yakaladık ve gurur yaşadık. Yapım adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin ellerine emeklerine sağlık…" cümlelerine yer verildi.

MAHKUM KONUSU NE?

Fırat Bulut, başarılı bir Cumhuriyet Savcısıdır. Bir sabah uyandığında kendini eşinin ve çocuğunun katili olarak cezaevinde bulur. Hafıza kaybı geçirmiştir ve hiçbir şey hatırlamamaktadır. Tüm Türkiye Fırat'ı çocuk ve kadın katili olarak tanımaktadır. Fırat adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.

MAHKUM OYUNCU KADROSU

Ana karakterler