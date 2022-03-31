Mahkum neden ara verdi? Mahkum FİNAL mi yapacak? Mahkum bugün yok mu, neden yok?

Bugün Mahkum var mı sorusu gündem oldu. FOX TV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisi için FOX TV'den Mahkum dizisi izleyicilerini üzecek bir haber geldi. Sosyal medyada gündem konusu olan gelişmenin ardından Mahkum neden ara verdi? Mahkum yeni bölüm neden yok? Mahkum fragman neden yok? Mahkum bugün yok mu? Mahkum neden yok soruları merak konusu oldu. Peki bugün Mahkum var mı, Bu hafta Mahkum neden yok? İşte detaylar...

BUGÜN MAHKUM VAR MI?

Mahkum dizisi her hafta yeni bölümleriyle Perşembe günleri saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyordu. Ancak FOX TV tarafından yapılan açıklamaya göre Mahkum yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek ve Mahkum tekrar bölümü yayınlanacak. İşte 31 Mart FOX TV yayın akışı:

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mahkum (Tekrar)

22:45 Evlilik Hakkında Her Şey

01:30 En Hamarat Benim

04:00 Son Yaz

06:00 Zümrüdüanka

MAHKUM NEDEN ARA VERDİ?

Mahkum dizisinin neden ara verdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. FOX TV tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Fırat ve Barış büyük bir tehlikeyle karşı karşıya! #Mahkum tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta."

MAHKUM SON BÖLÜM FRAGMANI

MAHKUM HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Mahkum dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20.00'da FOX TV'de ekranlara geliyor.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM KONUSU NE?

Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna - Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari

Alara Bozbey - Zeyno

Seray Kaya - Cemre

Melike İpek Yalova - Büge Yesari

Hayal Köseoğlu - Sasha

Hakan Karsak - Haci

Hakan Salınmış - Bey Baba

Tugay Mercan - Paşa

Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü

Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi

Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı

Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı

Mehmet Ulay Zahid Yesari

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