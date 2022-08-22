Mahkum ne zaman başlıyor? Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?
Gündem Haberleri
Mahkum dizisi, birçok kişi tarafından merak edilen diziler arasında yer alıyor. Dizinin sezon finali vermesinin ardından izleyicilerin en merak ettiği sorulardan birisi de Mahkum ne zaman başlıyor? Sorusu oldu. Peki Mahkum ne zaman başlıyor? Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?
İzleyicilerin merakla beklediği Mahkum dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sorularını sizler için yanıtladık. Birçok izleyici tarafından merak edilen Mahkum dizisinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Mahkum ne zaman başlıyor? Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?
Mahkum dizisinin yeni sezona 15 eylül 2022 Perşembe günü başlayacağı bilinmekte. Mahkum dizisi yapımcısı MF Yapım yeni sezonda sözleşmesi devam eden oyunculara ve set çalışanlarına 20 Ağustos 2022 de yeni sezon tanıtımı çekimleri için sete çıkılacağını bildirdi.
Fırat Bulut, Adliye'de görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.
Onur Tuna - Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari
Hakan Karsak - Haci
Tugay Mercan - Paşa
Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü
Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi
Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı
Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı
Mehmet Ulay Zahid Yesari
Hakan Salınmış - Bey Baba
Alara Bozbey - Zeyno
Seray Kaya - Cemre
Melike İpek Yalova - Büge Yesari
Hayal Köseoğlu - Sasha