Mahkum dizisi, birçok kişi tarafından merak edilen diziler arasında yer alıyor. Dizinin sezon finali vermesinin ardından izleyicilerin en merak ettiği sorulardan birisi de Mahkum ne zaman başlıyor? Sorusu oldu. Peki Mahkum ne zaman başlıyor? Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?

İzleyicilerin merakla beklediği Mahkum dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sorularını sizler için yanıtladık. Birçok izleyici tarafından merak edilen Mahkum dizisinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Mahkum ne zaman başlıyor? Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?

MAHKUM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mahkum dizisinin yeni sezona 15 eylül 2022 Perşembe günü başlayacağı bilinmekte. Mahkum dizisi yapımcısı MF Yapım yeni sezonda sözleşmesi devam eden oyunculara ve set çalışanlarına 20 Ağustos 2022 de yeni sezon tanıtımı çekimleri için sete çıkılacağını bildirdi.

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fırat Bulut, Adliye'de görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.

MAHKUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna - Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari

Hakan Karsak - Haci

Tugay Mercan - Paşa

Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü

Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi

Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı

Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı

Mehmet Ulay Zahid Yesari

Hakan Salınmış - Bey Baba

Alara Bozbey - Zeyno

Seray Kaya - Cemre

Melike İpek Yalova - Büge Yesari

Hayal Köseoğlu - Sasha