Mahkum Mücahit kimdir? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Mücahit kimdir? Mahkum dizisi 'Mücahit' kimdir, kim canlandırıyor? Murat Şahan kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAHKUM MÜCAHİT KİMDİR?

Mahkum dizisinde Murat Şahan tarafından canlandırılan karakter. (1-)

Cezaevindeki eski baş gardiyan. Gıcık bir adamdır. Müdürün odasını soymuştur. Koğuştakilere kötü davrandığı için koğuş onu oyuna getirip intikam almıştır. Artık Sinyor'a çalışmaktadır. Rafi'nin şoförüdür.

MAHKUM MÜCAHİT KİM CANLANDIRIYOR?

Mahkum dizisinde Mücahit karakterini "Murat Şahan" canlandırmaktadır.

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