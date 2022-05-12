Mahkum Mücahit kimdir? Mahkum dizisi 'Mücahit' kimdir, kim canlandırıyor? Murat Şahan kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Mahkum Mücahit kimdir? Mahkum dizisi 'Mücahit' kimdir, kim canlandırıyor? Murat Şahan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Gündem
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Mahkum Mücahit kimdir? Mahkum dizisi 'Mücahit' kimdir, kim canlandırıyor? Murat Şahan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen dizisi Mahkum'un karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Mücahit oldu. Peki, Mahkum Mücahit kimdir? Mahkum dizisi Mücahit (Murat Şahan) kimdir, kaç yaşında? Murat Şahan'ın dizileri nelerdir? Hayatı ve biyografisi! Mahkum Mücahit kimdir, kaç yaşında, gerçek adı nedir, aslen nerelidir? Detaylar sizlerle...

Mahkum Mücahit kimdir? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Mücahit kimdir? Mahkum dizisi 'Mücahit' kimdir, kim canlandırıyor? Murat Şahan kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAHKUM MÜCAHİT KİMDİR?

Mahkum dizisinde Murat Şahan tarafından canlandırılan karakter. (1-)

Cezaevindeki eski baş gardiyan. Gıcık bir adamdır. Müdürün odasını soymuştur. Koğuştakilere kötü davrandığı için koğuş onu oyuna getirip intikam almıştır. Artık Sinyor'a çalışmaktadır. Rafi'nin şoförüdür.

MAHKUM MÜCAHİT KİM CANLANDIRIYOR?

Mahkum dizisinde Mücahit karakterini "Murat Şahan" canlandırmaktadır.

Haberler.com - Gündem

Fox Tv, Mahkum, Gündem, Magazin, Haberler

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