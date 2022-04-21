Mahkum Kore versiyonu adı ne, final yaptı mı? Mahkum Kore versiyonu kaç bölüm, konusu ne?

Mahkum Kore versiyonu adı merak edilmekte. Mahkum dizisi, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Fox TV ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Mahkum dizisi Kore yapımı bir diziden uyarlamadır. Peki, Mahkum Kore versiyonu adı nedir? Mahkum Kore versiyonu final! Mahkum Kore versiyonu kaç bölüm, konusu ne? merak ediliyor. İşte Mahkum Kore dizisi versiyonu...

MAHKUM KORE VERSİYONU ADI NEDİR?

Mahkum dizisinin Kore versiyonu adı Defendant'tır. Innocent Defendant, başrollerinde Ji Sung, Um Ki-joon, Kwon Yu-ri, Oh Chang-seok ve Uhm Hyun-kyung yer aldığı Güney Kore televizyon dizisidir. İlk bölümü SBS tarafından 23 Ocak 2017'de yayınlanan dizi 21 Mart 2017'de sona ermiştir.

MAHKUM KORE VERSİYONU FİNAL YAPTI MI?

Mahkum Kore versiyonu, ilk bölümü SBS tarafından 23 Ocak 2017'de yayınlandı ve dizi 21 Mart 2017'de final yaptı.

MAHKUM KORE VERSİYONU KONUSU KAÇ BÖLÜM?

Mahkum Kore versiyonu olan Defendant 18 bölüm sürmüştür. 21 Mart 2017'de Defendant 18. bölüm ile final yapmıştır.

MAHKUM KORE VERSİYONU KONUSU NEDİR?

Park Jung-woo, Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi'nde bir savcıdır. Bir gün uyanır ve kendisini ölüm mahkumu olarak hücrede bulur. Yaşadığı hafıza kaybı sebebiyle nasıl hapse girdiğine dair hiç bir şey hatırlamayan Jung-woo hafızasını geri kazanmak ve adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.

MAHKUM KORE VERSİYONU OYUNCULARI KİM?

Ji Sung - Park Jung-woo

Um Ki-joon - Cha Sun-ho/ Cha Min-ho

Han Ki-won - Genç Cha Sun-ho

Han Ki-woong - Genç Cha Min-ho

Kwon Yu-ri - Seo Eun-hye

Oh Chang-seok - Kang Jun-hyuk

Uhm Hyun-kyung - Na Yeon-hee

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