Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi ilk tanıtıldığı günden beri büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde rol alan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu oyuncular ile izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Peki, Mahkum Giryan kimdir? Mahkum oyuncuları kim? İşte detaylar...

Mahkum Giryan kimdir? sorusu Mahkum dizisinin izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fox tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin oyuncuları olan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi isimler sevilerek izleniyor. Başrollerinde rol alan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu oyuncular ile izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Peki, Mahkum Giryan kimdir? Mahkum oyuncuları kim? Detaylar haberimizde...

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fırat Bulut, Adliye'de görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.

MAHKUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna - Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari

Hakan Karsak - Haci

Tugay Mercan - Paşa

Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü

Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi

Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı

Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı

Mehmet Ulay Zahid Yesari

Hakan Salınmış - Bey Baba

Alara Bozbey - Zeyno

Seray Kaya - Cemre

Melike İpek Yalova - Büge Yesari

MAHKUM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fox tv ekranlarının sevilen dizisi Mahkum'un 31 veya 32. bölümü ile beraber final yapacağı hakkında iddialar mevcut. Diziden resmi bi açıklama henüz gelmedi. Mahkum dizisinin set ekibinde çalışmakta olan çalışanlara bugün gönderilen yazıda yer alan bildiri şu şekilde; "Mahkum projemizin 31.Bölüm yayınıyla birlikte ekran macerasının sona erdiğini üzülerek bildirmek durumundayız. İlk günden beri omuz omuza birlikte emek verdik. Büyük bir başarı yakaladık ve gurur yaşadık. Yapım adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin ellerine emeklerine sağlık…" cümlelerine yer verildi.