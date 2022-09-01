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Mahkum fragman yayınlandı mı? Mahkum yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisinin yeni sezonu ne zaman?

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Mahkum fragman yayınlandı mı? Mahkum yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisinin yeni sezonu ne zaman?

Birçok kişi tarafından sevilen ve heyecanla yeni sezonu beklenen dizi birçok kişi tarafından araştırılıyor. İzleyiciler Mahkum fragman yayınlandı mı? Sorusu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Mahkum fragman yayınlandı mı? Mahkum yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisinin yeni sezonu ne zaman?

Fox Tv'de yayınlanmakta olan dizi, geçtiğimiz sezonunda birçok izleyicinin beğenisini ve ilgisini kazanmayı başarmıştı. Diğer dizilerden farklı olan senaryosu ve oyunculukları ile dizi, izleyicileri kendisine hayran bırakmayı başarmıştı. Peki, Mahkum fragman yayınlandı mı? Mahkum yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisinin yeni sezonu ne zaman?

Merak edilen dizi, Mahkum'un yeni sezon fragmanı yayınlandı, izleyiciler büyük bir heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyor.

MAHKUM YENİ SEZON FRAGMAN

Mahkum dizisi yapımcısı MF Yapım yeni sezonda sözleşmesi devam eden oyunculara ve set çalışanlarına 20 Ağustos 2022 de yeni sezon tanıtımı çekimleri için sete çıkılacağı müjdesini vermişti. Çekimleri devam eden Mahkum yeni sezon bölümleri 15 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.

  • Onur Tuna - Fırat Bulut
  • İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari
  • Hakan Karsak - Haci
  • Tugay Mercan - Paşa
  • Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü
  • Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi
  • Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı
  • Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı
  • Mehmet Ulay Zahid Yesari
  • Hakan Salınmış - Bey Baba
  • Alara Bozbey - Zeyno
  • Seray Kaya - Cemre
  • Melike İpek Yalova - Büge Yesari
  • Hayal Köseoğlu - Sasha
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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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