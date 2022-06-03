Mahkum Fırat öldü mü, diziden mi çıkacak? 'Onur Tuna' diziden mi ayrılacak? Mahkum Onur Tuna diziden çıkıyor mu? - Haberler

Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi, bir Güney Kore dizisi olan Innocent Defendant dizisinden uyarlanmıştır. Mahkum final mi, bitiyor mu, sezon finali mi? Mahkum neden final, neden bitiyor? Mahkum sezon finalinde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

MAHKUM FIRAT ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Mahkum sezon finalinde Fırat ve Barış uçurumdan atlıyor. Bunun akabinde izleyiciler, Fırat ölecek mi Onur Tuna diziden mi ayrılacak merak etmişti. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Dizide Fırat'ın öleceğine dair ve Onur Tuna'nin diziden ayrıldığına dair henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

MAHKUM SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş'ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir. İşlediği tüm cinayetleri Savaş'ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır. Barış'ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar. Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış'ın atacağı tüm adımların farkındadır. Ya hapishane ya hastane… Fırat, Barış'ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar. Bu oyununun sonunda kim galip çıkacaktır? Akıl mı? Delilik mi?

MAHKUM FIRAT KİMDİR?

Mahkum dizisinde Fırat karakterini "Onur Tuna" canlandırıyor.

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna (d. 2 Temmuz 1985, Çanakkale), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

1985'te Çanakkale'de doğdu. Liseyi Bursa'da okudu. Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yaptı. İstanbul'a geldiğinde ise Ayla Algan ile Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda eğitime devam etti. Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Tuna'nın ailesi anne tarafından aslen Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çanakkaleli olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir.

14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi aldı. Gitar ve piyano çalıp besteler yapmaktadır ve kendine ait müzik stüdyosu bulunmaktadır. Sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. İlk albümünde yer alan "Korkmadım" ve "Ben Özlerim" şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı. Yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı Yangın Yeri, 22 Kasım 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

2011'de Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan oyuncu, sürecinde Cesur Yürek dizisi, Ağır Romantik filmi, Yadel Uzun'un sanatsal kısa filmi "Kir" ve Yasak Elma da Alihan karakteri, 2019'dan 2021'e kadarda Mucize Doktor dizisinde Ferman Eryiğit karakteriyle yer aldı. 14 Aralık 2021 itibarıyla Mahkum adlı dizide, kurulmuş bir komplo sonucu hapse düşen Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut'u canlandırmaktadır.

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Fırat Bulut (Onur Tuna): Türkiye Cumhuriyeti Savcısı'dır.

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu): Savaş'ın ikizi.

Büge Yesari (Melike İpek Yalova): Savaş'ın eşi.

Sasha Doğan (Hayal Köseoğlu): Barış'ın asistanı ve en yakın arkadaşı.

Hacı Alagöz (Hakan Karsak): Aşiret reisi.

Haberler.com - Gündem