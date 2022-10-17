Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi ilk tanıtıldığı günden beri büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde rol alan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu oyuncular ile izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise Mahkum dizisinin final yapacağına dair söylentiler çıktı. Dizinin hayranları ise Mahkum final mi yapıyor? sorusunu merak etti. Peki, Mahkum final mi yapıyor? Mahkum dizisi bitti mi? Mahkum neden final yapıyor?

Mahkum final mi yapıyor? sorusu Mahkum dizisinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Fox tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin oyuncuları olan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi isimler sevilerek izleniyor. Şimdilerse ise Fox tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin final yapacağı söyleniyor. Peki, Mahkum final mi yapıyor? Mahkum dizisi bitti mi? Mahkum neden final yapıyor?

MAHKUM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fox tv ekranlarının sevilen dizisi Mahkum'un 31 veya 32. bölümü ile beraber final yapacağı hakkında iddialar mevcut. Diziden resmi bi açıklama henüz gelmedi. Mahkum dizisinin set ekibinde çalışmakta olan çalışanlara bugün gönderilen yazıda yer alan bildiri şu şekilde; "Mahkum projemizin 31.Bölüm yayınıyla birlikte ekran macerasının sona erdiğini üzülerek bildirmek durumundayız. İlk günden beri omuz omuza birlikte emek verdik. Büyük bir başarı yakaladık ve gurur yaşadık. Yapım adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin ellerine emeklerine sağlık…" cümlelerine yer verildi.