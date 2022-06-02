Mahkum final mi, bitiyor mu, sezon finali mi? Mahkum neden final, neden bitiyor? Mahkum sezon finalinde neler oldu? - Haberler

Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi, bir Güney Kore dizisi olan Innocent Defendant dizisinden uyarlanmıştır. Mahkum final mi, bitiyor mu, sezon finali mi? Mahkum neden final, neden bitiyor? Mahkum sezon finalinde neler oldu?

MAHKUM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Mahkum dizisi bugün sezon finali ile ekranlara geliyor. Dizi gelecek sezonda da devam edecek.

Twitter paylaşımı:

"Barış artık Fırat'ın görmek istediği yerde! #mahkum sezon finaliyle 20.00'de FOX'ta! @FOXTurkiye"

Buna göre dizi 24. bölümü ile bugün sezon finali yapacak.

MAHKUM KONUSU NE?

Fırat Bulut, başarılı bir Cumhuriyet Savcısıdır. Bir sabah uyandığında kendini eşinin ve çocuğunun katili olarak cezaevinde bulur. Hafıza kaybı geçirmiştir ve hiçbir şey hatırlamamaktadır. Tüm Türkiye Fırat'ı çocuk ve kadın katili olarak tanımaktadır. Fırat adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.

MAHKUM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş'ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir. İşlediği tüm cinayetleri Savaş'ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır. Barış'ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar. Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış'ın atacağı tüm adımların farkındadır. Ya hapishane ya hastane… Fırat, Barış'ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar. Bu oyununun sonuda kim galip çıkacaktır? Akıl mı? Delilik mi?

MAHKUM OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Fırat Bulut (Onur Tuna): Türkiye Cumhuriyeti Savcısı'dır.

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu): Savaş'ın ikizi.

Büge Yesari (Melike İpek Yalova): Savaş'ın eşi.

Sasha Doğan (Hayal Köseoğlu): Barış'ın asistanı ve en yakın arkadaşı.

Hacı Alagöz (Hakan Karsak): Aşiret reisi.

Haberler.com - Gündem