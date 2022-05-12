Mahkum Efkan kimdir? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Efkan kimdir? Mahkum dizisi 'Efkan Dağlı' kimdir, kim canlandırıyor? Talat Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAHKUM EFKAN KİMDİR?

Mahkum dizisinde Talat Bulut tarafından canlandırılan karakter. (14-)

Sinyor olarak bilinir. Gerçek adı Efkan Dağlı'dır. Kaçakçılık Karteli Lideridir. Eskiden Zahit'in yanında çalışmış, büyüyerek şehrin kralı olmuştur. Kendisi sözünün kesilmesinden nefret eder. Arkası çok sağlam ve istediği herkesi öldürebilecek güçte bir adamdır. Eskiden Barış'la takılıp eğlenen biriydi. Barış'ın Efkan abisi iken artık Savaş kılığına giren Barış ve Fırat'ı işlerinde kullanmıştır. Yadigar'a bir sürü cinayet işlettirmiştir. Barış'ın gerçek kimliğini de bilmektedir. Bu yüzden onu tehdit ederek Yesari Holding'i Barış'ın cinayet delillerine karşılık alır. Fırat görevine döndüğü için onu takiptedir.

MAHKUM EFKAN KİM CANLANDIRIYOR?

Mahkum dizisinde Efkan karakterini "Talat Bulut" canlandırmaktadır.

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut (d. 23 Mart 1956, Sarıkamış, Kars), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.

Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.

2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Yasak Elma dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırmıştır. 2020 yılında ise senaryo gereği diziden ölerek ayrılmıştır.

Haberler.com - Gündem