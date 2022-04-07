Mahkum dizisi oyuncuları ve gerçek isimleri! Mahkum hapishanedeki oyuncular kim? Nazlı, Zeyno, Sasha, Bekir, Savaş kim? FOX Mahkum oyuncuları kim?
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"Innocent Defendant" adlı yabancı diziden uyarlanan Mahkum dizisi, ilk tanıtım fragmanıyla büyük beğeni topladı. Innocent Defendant'ın uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak "Mahkum"un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. FOX Mahkum dizisi oyuncuları! büyük merak topluyor. Mahkum oyuncuları kim? Mahkum hapishanedeki oyuncular kim? Nazlı, Zeyno, Sasha, Bekir, Savaş kim? İşte, Mahkum oyuncu kadrosu
Mahkum oyuncuları kim? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Mahkum hapishanedeki oyuncular kim? Nazlı, Zeyno, Sasha, Bekir, Savaş kim? FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MF Yapım imzalı yepyeni dizi "Mahkum"un yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. İşte, Mahkum oyuncu kadrosu...
FOX dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosu birbirinden başarılı ve yetenekli kişilerden oluşuyor. İşte, Fox Mahkum oyuncu kadrosu
- Onur Tuna - Fırat Bulut
- İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari
- Alara Bozbey - Zeyno
- Seray Kaya - Cemre
- Melike İpek Yalova - Büge Yesari
- Hayal Köseoğlu - Sasha
- Hakan Karsak - Hacı
- Hakan Salınmış - Bey Baba
- Tugay Mercan - Paşa
- Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü
- Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi
- Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı
- Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı
- Mehmet Ulay Zahid Yesari
Innocent Defendant, başrollerinde Ji Sung, Um Ki-joon, Kwon Yu-ri, Oh Chang-seok ve Uhm Hyun-kyung yer aldığı Güney Kore televizyon dizisidir. İlk bölümü SBS tarafından 23 Ocak 2017'de yayınlanan dizi 21 Mart 2017'de 18. bölümü ile sona ermiştir.
Park Jung-Woo, Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi'nde bir savcıdır. Bir gün uyanır ve kendisini ölüm mahkumu olarak hücrede bulur. Yaşadığı hafıza kaybı sebebiyle nasıl hapse girdiğine dair hiç bir şey hatırlamayan Jung-woo hafızasını geri kazanmak ve adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.
Mahkum dizisinde geçici bir hafıza kaybı geçiren Savcı'nın yaşadıkları konu alınıyor. Hapishaneye atılan ve cinayet ile suçlanan Savcı için idam kararı çıkar. Bu karar sonrası kendisinin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışan Savcı'nın hikayesini konu alan Mahkum yakında FOX'ta!
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