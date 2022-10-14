Bir süredir merak edilmekte olan Mahkum dizisi bitiyor mu? Hakkındaki gelişmeler dizinin izleyicileri tarafından merak konusu haline geldi. Mahkum dizisi bitiyor mu? Sorusunu merak eden vatandaşlar, Mahkum dizisi bitiyor mu? Ve Mahkum final mi yapacak? Sorularını araştırmaya başladılar. Peki, Mahkum dizisi bitiyor mu? Mahkum final mi yapacak?

Mahkum dizisi bitiyor mu? Sorusu son zamanlarda asılsız kaynaklardan duyulan iddialara göre bir süredir gündemdeki yerini korumaktaydı. Dizinin izleyicileri Mahkum dizisi bitiyor mu? Sorusunu merak ediyor ve internet üzerinde araştırıyordu. Peki, Mahkum dizisi bitiyor mu? Mahkum final mi yapacak?

MAHKUM DİZİSİ BİTİYOR MU?

Mahkum dizisinin set ekibinde çalışmakta olan çalışanlara bugün gönderilen yazıda yer alan bildiri şu şekilde; "Mahkum projemizin 31.Bölüm yayınıyla birlikte ekran macerasının sona erdiğini üzülerek bildirmek durumundayız. İlk günden beri omuz omuza birlikte emek verdik. Büyük bir başarı yakaladık ve gurur yaşadık. Yapım adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin ellerine emeklerine sağlık…" cümlelerine yer verildi.