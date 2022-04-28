Mahkum Cemre neden ayrıldı? Mahkum Cemre Seray Kaya öldü mü, diziden neden ayrıldı? Mahkum Cemre diziden ayrılıyor mu?

Mahkum Cemre öldü mü? Seray Kaya diziden ayrılıyor mu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mahkum dizisinde Fırat Bulut'un destekçisi olan avukat Cemre'nin rolü önemli bir yer tutuyordu. Son bölümde Cemre'nin yaralanması sonrasında diziden çıkıp çıkmayacağı merak edildi.

MAHKUM CEMRE ÖLÜYOR MU?

Cemre, geçtiğimiz hafta teyzesi ile babası olduğu iddia edilen kişinin konuşmalarına şahit olmuş ve kendisinden nelerin gizlendiğini öğrenmek istemişti. Seray Kaya'nın canlandırdığı Cemre karakteri, 17. bölümde bir anda yere yığılıyor. Birsel Altuntaş'ın haberine göre, Seray Kaya diziden ayrılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, Kaya hakkında, ''Mahkum'da Cemre karakterine hayat veren Kaya'nın vedası birkaç bölüm daha uzadı ve başarılı oyuncu 17. Bölümde diziden ayrılacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

17. bölümde Cemre Uysal'ın öldüğü görülüyor.

Seray Kaya, sosyal medya hesaplarından da dizi ekibine teşekkür ederek ayrıldığını açıkladı.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa 2012'de "Huzur Sokağı" isimli diziyle başlayan Seray Kaya ''Kocamın Ailesi'' dizisindeki 'Kırmızı Şapkalı Kız' rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Gülümse Yeter" dizisinde rol aldı. Sonrasında 'Kadın' dizisinde başarıyla canlandırdığı Şirin karakteriyle uluslararası bir başarı yakaladı.İlk sinema filmi "Türkler Geliyor" projesinde Maria karakterine ve ardından "Kuruluş Osman" dizisinde Lena karakterine hayat vermiştir. Şimdi ise Mahkum dizisinde avukat "Cemre" rolüyle karşınızda…

Seray Kaya'nın Oynadığı Diziler

Mahkum / Cemre Uysal / 2021

Kuruluş Osman / Lena Hatun 2020-2021

Kadın / Şirin Sarıkadı / 2017-2020

Gülümse Yeter / Gül Özdemir / 2016

Kocamın Ailesi / Miray / 2014-2015

Huzur Sokağı / Rezzan / 2012

Seray Kaya'nın Oynadığı Filmler

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı / Maria / 2019

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