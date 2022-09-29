Mahkum CANLI izle! FOX TV Mahkum yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum bu akşam ekranlara geliyor. Mahkum CANLI izle! FOX TV Mahkumyeni bölüm full HD canlı yayın izle! Mahkum konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

MAHKUM CANLI İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

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MAHKUMYENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Herkesin beklediğinin aksine bir eylem gerçekleştiren Barış, Büge'nin çocukların tedavisi için harcayacağı tüm mücevherleri kucağına bırakır. Elindeki bombayla öylece kalan Büge büyük kararsızlık içindedir. Bu çalıntı mücevherleri kullansa suçlu duruma düşüp Fırat'a ihanet edecek, kullanmasa çocukların hayatı tehlikeye girecektir. Tüm bunlar olurken Barış'ın planı ise bambaşkadır. Bu eylem aslında Büge için bir güven testidir. Büge, Barış'ın yolundan gidip aşağı inmeyi hak edecek midir?

Tüm şüphelerini netlemeye başlayan Fırat, Barış'ın en büyük destekçisi olarak gördüğü Dadaloğlu'nu gözaltına alır. Tüm derdi Barış ve mahkum ordusunun nerede saklandığını bulmaktır. Bir yandan Dadaloğlu'nu sorgularken bir yandan da dışarıda kalan Fukara'nın peşine düşer. Fırat, Barış'ın ve mahkumların saklandığı yeri bulup deşifre edebilecek midir?

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat, yaşadığı son olaydan sonra Barış'ın oluşturduğu organizasyonun tehlike boyutunu bir kez daha görür. Toplumda daha fazla etkisi artmadan bir an önce bu hasta ruhların yakalanması gerekmektedir. Bir yandan öfkesini dizginlemeye çalışırken bir yandan da ekip arkadaşlarıyla birlikte akıl yürütmeye başlar. Barışlar insanlara nasıl bir mesaj vermenin peşindedir?

Yaptığı eylemlerle Fırat'a istediği dersi verdiğine inanan Barış, öte tarafta mahkum ordusundaki karışıklıklarla ilgilenmeye başlar. Mutlak itaatin olduğu bu düzende ufak çatlaklar oluşur. Kendi iç karışıklıklarını yönetirken sıradaki eylemini tasarlamaya başlar. Hem Büge'ye hem de diğer insanlara armağan edeceği bu eylem, çok geçmeden Fırat'ın radarına takılır.

Mahkumların yukarıyla bağlantısını çözen Fırat, okları Dadaloğlu'na çevirir. Kurulan bu aykırı düzeni yıkmaya çalışırken, hastalığı ilerlemeden bu savaştan galip çıkabilecek midir?

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE!