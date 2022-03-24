Mahkum canlı izle! FOX Tv Mahkum yeni bölüm canlı izle! Mahkum yeni bölümde neler olacak?

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MAHKUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mahkum dizisi her Perşembe saat 20:00'da FOX Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

MAHKUM KONUSU NEDİR?

Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

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MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM OYUNCU KADROSU

Fırat Bulut : Onur Tuna

Savaş Yesari : İsmail Hacıoğlu

Barış Yesari : İsmail Hacıoğlu

Cemre Uysal : Seray Kaya

Büge Yesari : Melike İpek Yalova

Sasha : Hayal Köseoğlu

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