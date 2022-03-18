Mahkum CANLI izle! FOX TV Mahkum 37. bölüm canlı izle! Mahkum yeni bölümde neler oldu?

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MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Ozan yıllar sonra aynı merdivenleri tekrar çıkıp duruşma salonunda bir araya gelirler. Hakimin verdiği karar ikiliyi yeni bir serüvene sürükler. Esra ve Ozan sonunda haklılık savaşını bırakıp sorunlarını gerçekten aşmayı başarabilecekler midir?

Ozan bütün olanlardan sonra Efe'yi şirketten kovar. Efe bunu içine sindiremez ve bir plan kurar. Esra ve Ozan ilişkileri ile ilgili problemleri çözmeye çalışırlarken Efe'nin yarattığı tehlikenin farkına varamazlar. Efe planını gerçekleştirdiğinde her şey için çok geçtir.

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan ve Esra, Efe'nin ayak oyunlarıyla şirketten uzaklaştırılmışlardır. Ozan şirketini geri kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Esra'nın, Efe ile aynı binada oturmasını istemeyen Ozan ilk iş olarak Esra'nın eve dönmesini sağlar. Ozan ve Esra bundan sonra Hilmi'ye ulaşıp tüm gerçekleri anlatmanın yollarını aramaya başlar ama Hilmi'nin kararı nettir, onlarla görüşmeyecektir. Bunu anlayan Esra ve Ozan, Hilmi'nin şehir dışındaki evini bulup karşısına çıkmaya karar verir. Fakat önlerinde bir engel vardır. Efe Ozan'ın kendisine daha önce de saldırdığını söyleyerek ondan şikayetçi olmuştur. Ozan ve Esra, Hilmi'ye gerçekleri anlatmayı başarabilecekler midir? Şirketlerini geri alıp sonunda uzun zamandır bekledikleri kavuşmayı yaşayabilecekler midir?

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