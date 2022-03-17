Mahkum CANLI izle! FOX TV Mahkum 14. bölüm canlı izle! Mahkum yeni bölümde neler oldu?

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MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat'tan cinayet bıçağını aldığını düşünen Barış, büyük bir sürprizle karşılaşır. Bıçağı bulabilmesi için Savaş'ın kirli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Köstebek sınavından geçtiğini düşünürken Sinyor'un kimliğine giden yol, babasıyla yüzleşmesine neden olacaktır.

Cinayet bıçağına giden yolda hafızasını limitlerini zorlayan Fırat, kendi davasının dedektifi olur. Çiftlikte yakaladığı bir ipucu, bıçağı bulma yolunda yeni bir serüvene sürükler. Bu serüven Barış'la kesişince, mahkum tayfa olaya dahil olur.

Her şeyi bitirecek olan bıçak artık Barış ve Fırat'a bir adım uzaktadır. Fırat bıçağa ulaşabilecek midir?

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sinyor'un ayak sesleri yaklaştıkça Barış'ın endişeleri de büyür. Bıçağı alan gizemli kişiden sonra Fırat için nihai kararı verir. Ona tıpkı Zeynep'e yaptığı gibi görkemli bir son hazırlar.

Gizemli kişiden, bıçaktan artık umudunu kesen Fırat için tek bir seçenek kalmıştır; kızı Nazlı'yı kaçırmak. Arkadaşlarıyla yol ayrımına giderken, suçlu olmayı kabullenip Nazlı'yla yeni bir hayat kuracaktır.

Barış' ın infaz kararından habersiz olan Fırat, kızı Nazlı'ya kavuşabilecek midir?

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