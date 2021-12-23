Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 3. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? Mahkum dizisi 3. bölüm izle!

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MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de saat 20:00'da ekranlara geliyor.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir yandan kederli halde ailesinin yasını tutan Fırat, bir yandan da o güne kadar içeri attırdığı mahkumların önüne yem olma tehlikesindedir. Tüm Türkiye tarafından cani ilan edilen Fırat'a, kendisi bile güvenmiyordur. Fırat ailesinin katili olup olmadığını hatırlamaya çalışırken, koca ülkede onun suçsuzluğuna o güne kadar hep terslediği Cemre inanır sadece ve avukatı olmayı teklif eder. Yeni hayatına ve kimliğine iyiden iyiye alışan Barış ise Savaş'ın bıraktığı yerden işleri devam ettirmeye çalışır. Ancak bu yeni hayatın bilinmezlikleri onu da zorlayacaktır. Her şey yoluna koyduğunu düşündüğü anda ise beklenmedik bir telefonla sarsılır. Yoksa en büyük düşmanı Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya mı başlamıştır?

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