Mahkum CANLI izle! FOX TV Mahkum 18. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? FOX TV canlı izleme linki!

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MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Zaman var oldukça seni hatırlamaya devam edeceğim."

Cemre'nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, acısını bir an olsun unutmadan katilin peşine düşer. Hem onun ruhunu huzura kavuşturmak, hem de verdikleri adalet mücadelesini kazanmak için başka şansı kalmamıştır. Barış'la oynadığı köşe kapmaca, onu hiç beklemediği yerlere sürükler.

Dört duvar arasına girmemek için gözünü karartan Barış, Sasha'nın aniden ortadan kaybolmasıyla kendini büyük bir gizemin içinde bulur. Cemre'nin ölümüyle birlikte Barış av, Fırat avcı olmuştur.

Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu mücadeleden hangisi galip çıkacaktır?

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MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Senin adın artık yeraltı savcısı olsun!"

Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış'ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.

Fırat'a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat'ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır. Büge'nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır. Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın… Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış, tehlikeli sulara geri döner.

Yeraltında savaşmaya devam eden Fırat ve Barış, mutlak sona doğru yol almaya başlarlar…

MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mahkum her Perşembe günü saat 20.00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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