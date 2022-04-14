Mahkum CANLI izle! FOX TV Mahkum 17. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? FOX TV canlı izleme linki!

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MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Senin adın artık yeraltı savcısı olsun!"

Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış'ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.

Fırat'a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat'ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır. Büge'nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır. Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın… Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış, tehlikeli sulara geri döner.

Yeraltında savaşmaya devam eden Fırat ve Barış, mutlak sona doğru yol almaya başlarlar…

MAHKUM CANLI İZLE

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MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış'ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır.

Planlarına büyük ayak bağı olmaya başlayan Fırat ve Barış için Sinyor, büyük bir tuzak hazırlamıştır. Nazlı ve Can'ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder. Sinyor tarafından köşeye sıkışan ikili çocuklarının yaşaması için mahkum olmayı kabul etmek zorundadır.

Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir?

MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mahkum her Perşembe günü saat 20.00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?