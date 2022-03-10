Mahkum CANLI izle! FOX TV Mahkum 13. bölüm canlı izle! Mahkum yeni bölümde neler oldu?

Mahkum canlı izle linki araştırılıyor. Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Mahkum dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte FOX TV Mahkum 13. bölüm canlı izle! Mahkum yeni bölümde neler oldu? Mahkum canlı izle! merak edildi. Mahkum canlı izleme linki sizlerle...

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat'tan cinayet bıçağını aldığını düşünen Barış, büyük bir sürprizle karşılaşır. Bıçağı bulabilmesi için Savaş'ın kirli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Köstebek sınavından geçtiğini düşünürken Sinyor'un kimliğine giden yol, babasıyla yüzleşmesine neden olacaktır.

Cinayet bıçağına giden yolda hafızasını limitlerini zorlayan Fırat, kendi davasının dedektifi olur. Çiftlikte yakaladığı bir ipucu, bıçağı bulma yolunda yeni bir serüvene sürükler. Bu serüven Barış'la kesişince, mahkum tayfa olaya dahil olur.

Her şeyi bitirecek olan bıçak artık Barış ve Fırat'a bir adım uzaktadır. Fırat bıçağa ulaşabilecek midir?

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