Mahkum Büge kimdir? Mahkum Büge gerçek adı ne? Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında? Melike İpek Yalova'nın dizileri!

Mahkum Büge Yesari kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Büge kimdir? Mahkum dizisi Büge (Melike İpek Yalova) kimdir, kaç yaşında? Melike İpek Yalova'nın dizileri nelerdir? Hayatı ve biyografisi!

MAHKUM BÜGE KİMDİR?

30'lu yaşlarda... Doğma büyüme İstanbullu bir cadde kızı... Babası orta ölçekli bir müteahhit, annesi ev hanımı... Bir evin tek kızı olarak ailenin de prensesi olarak büyüdü. Öğrencilikten itibaren kışları İstanbul, yazları Alaçatı bir hayat yaşadı... Zenginliği, gösterişi hep sevdi... Zehirli bir güzelliğe sahip... O kadar ki, Türkiye'nin en zengin adamının iki oğlunu da kendine aşık etti. Barış Yesari'yle bir yaz akşamında tanıştı. Şahane bir konserin ardından sabahladılar. Birbirlerine aşık oldular. Bu fırtınalı yaz aşkı, kış gelince Barış'ın bir süreliğine yurt dışına dönmesi yüzünden çatırdadı... Büge, Barış'a çok aşıktı ama Barış evliliği düşünmüyordu. Barış ortada yokken Savaş'la tanıştı. Savaş, Büge'yle Barış'ın ilişkisini bilmiyordu. Büge, Savaş'a bakınca evlenilebilir bir Barış sureti görüyordu. Yesari Ailesi'ne girmek de onun için çok önemliydi. Büge ve Savaş, muhteşem bir düğünle evlendiler. Büge hala Barış'a aşıktı. Barış da ona... Yesariler'in bir parçası olarak kalmak hayatının tek amacına dönüştü.

MAHKUM BÜGE KİM CANLANDIRIYOR?

Mahkum dizisinde Büge karakterini "Melike İpek Yalova" canlandırmaktadır.

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova, 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ted Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını, Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi üzerine yapmıştır. Oyunculuk hayatına Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlamıştır.

Melike İpek Yalova'nın Oynadığı Diziler:

Mahkum/ Büge Yesari/ 2021

Bir Zamanlar Çukurova/ Müjgan Hekimoğlu/ 2019

İnsanlık Suçu/ Cevher Akışık/2018

Karadayı/ Ayten/2012

Muhteşem Yüzyıl/ İsabella Fortuna/ 2011

Melike İpek Yalova'nın Oynadığı Filmler:

Can Feda/ Doktor Seher/ 2018

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