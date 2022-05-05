Mahkum bu akşam var mı? 5 Mayıs Mahkum yeni bölüm var mı, yeni bölüm ne zaman?

Mahkum bu akşam var mı, sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Mahkum var mı, yok mu, neden yok? 5 Mayıs Perşembe bugün Mahkum yeni bölüm var mı, yeni bölüm niye yok? Mahkum bugün yok mu? Mahkum bugün var mı? Mahkum yeni bölüm neden başlamadı? Ne zaman başlayacak?

MAHKUM BU AKŞAM VAR MI?

5 Mayıs 2022 tarihli FOX yayın akışına göre Mahkum'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit'in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge'nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.

Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?

MAHKUM SON BÖLÜM ÖZETİ

Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor'un köstebeği Yadigar'ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor'un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor'un istediğini verip, Büge ve Can'ı alıp başka biryerde başka bir hayat kuracaktır.

Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.

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