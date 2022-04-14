FIRAT, MALATYA (Haberler.com) - Mahkum bitiyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fırat Bulut'un yanında olan ve ona inanan ilk isim Cemre karakteriydi. Cemre'nin diziden ayrılacağına yönelik iddiaların ortaya atılmasının ardından final bölümünün yaklaştığı düşünüldü. Peki, Mahkum bitiyor mu? FOX Mahkum dizisi final mi yapıyor? Resmi açıklama var mı? İşte, konuyla ilgili detaylar...

MAHKUM DİZİSİ BİTİYOR MU?

Kısa sürede büyük beğeni toplayan dizinin ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Dizinin sezon finalini Haziran ayında yapıcağı konuşulurken; Gazeteci Birsel Altuntaş Cemre karakterini canlandıran Seray Kaya'nın diziden ayrılacağını iddia etti. Son bölümlerde yaşanan gelişmeler sonrası hikayenin hızlandığı da dikkat çekti. Ancak dizinin final yapacağına dair resmi bir açıklama bulunmamakta.