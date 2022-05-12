Mahkum Bekir kimdir? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Bekir kimdir? Mahkum dizisi 'Bekir' kimdir, kim canlandırıyor? Furkan Kalabalık kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAHKUM BEKİR KİMDİR?

Mahkum dizisinde Furkan Kalabalık tarafından canlandırılan karakter. (1-)

Zeynep'in erkek kardeşi. Fırat'ın Nazlı ve Zeynep'i öldürdüğüne inanır. Birkaç kanıt gördükten sonra Fırat'a inanmaya başlar. 7. bölümde Fırat'ın kelepçelerini çözüp Nazlı'yı bulması için ona yardım eder. 11. bölümde Fırat hapisten kaçtıktan sonra açığa alınır. Fırat'ın yanına gider ve ona sonuna kadar inanıp yardım etmektedir.

MAHKUM BEKİR KİM CANLANDIRIYOR?

Mahkum dizisinde Bekir karakterini "Furkan Kalabalık" canlandırmaktadır.

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