Mahkum Barış öldü mü, diziden mi çıkacak? 'İsmail Hacıoğlu' diziden mi ayrılacak? Mahkum Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu) diziden çıkıyor mu? - Haberler

Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi, bir Güney Kore dizisi olan Innocent Defendant dizisinden uyarlanmıştır. Mahkum Barış öldü mü, diziden mi çıkacak? ' İsmail Hacıoğlu' diziden mi ayrılacak? Mahkum Barış Yesari ( İsmail Hacıoğlu ) diziden çıkıyor mu?

MAHKUM BARIŞ ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Mahkum sezon finalinde Fırat ve Barış uçurumdan atlıyor. Bunun akabinde izleyiciler, Barış ölecek mi İsmail Hacıoğlu diziden mi ayrılacak merak etmişti. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Dizide Barış'ın öleceğine dair ve İsmail Hacıoğlu'nun diziden ayrılıdğına dair henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

MAHKUM SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş'ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir. İşlediği tüm cinayetleri Savaş'ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır. Barış'ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar. Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış'ın atacağı tüm adımların farkındadır. Ya hapishane ya hastane… Fırat, Barış'ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar. Bu oyununun sonuda kim galip çıkacaktır? Akıl mı? Delilik mi?

MAHKUM BARIŞ KİMDİR?

Mahkum dizisinde Barış karakterini "İsmail Hacıoğlu" canlandırıyor.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu (d. 30 Kasım 1985, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.

Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Fırat Bulut (Onur Tuna): Türkiye Cumhuriyeti Savcısı'dır.

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu): Savaş'ın ikizi.

Büge Yesari (Melike İpek Yalova): Savaş'ın eşi.

Sasha Doğan (Hayal Köseoğlu): Barış'ın asistanı ve en yakın arkadaşı.

Hacı Alagöz (Hakan Karsak): Aşiret reisi.

Haberler.com - Gündem