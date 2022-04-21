Mahkum Barış kimdir? Mahkum Barış gerçek adı ne? Mahkum dizisi "Barış" karakteri kim oynuyor?
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FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Mahkum dizisi oyuncularından Barış karakteri merak ediliyor. Mahkum Barış kim araştırmasının yanı sıra Barış kaç yaşında, Mahkum Barış gerçek adı ne? Mahkum dizisi "Barış" karakteri kim oynuyor? Mahkum Barış hangi dizilerde oynadı? Mahkum Barış evli mi araştırmaları yapılıyor.
Mahkum Barış kim? FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Mahkum dizisi oyuncularından Barış karakteri merak ediliyor. Mahkum Barış kim araştırmasının yanı sıra Barış kaç yaşında, Mahkum Barış gerçek adı ne? Mahkum dizisi "Barış" karakteri kim oynuyor? Mahkum Barış hangi dizilerde oynadı? Mahkum Barış evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...
Mahkum Barış gerçek adı İsmail Hacıoğlu'dur.
İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985, İstanbul doğumlu, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.
Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.
Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.
Sinema
- 2001 - Bana Şans Dile - Çağlar
- 2003 - Karşılaşma - Osman
- 2005 - Anlat İstanbul - Fiko
- 2006 - Sınav - Mert
- 2007 - Kabadayı - Murat
- 2008 - Hoşçakal Güzin - Serkan
- 2009 - Vali - Sarp Uçar
- 2009 - Gökten 3 Elma Düştü - Ali
- 2009 - Başka Semtin Çocukları - Veysel
- 2009 - Sonsuz Bir An - Volkan
- 2010 - Çakal - Akın
- 2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin
- 2013 - Meryem - Murat
- 2015 - Sonsuz Bir Aşk - Volkan
- 2015 - Kafes - Mehmet Sipahi
- 2017 - Ayla - Süleyman Dilbirliği (gençliği)
- 2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç
- 2019 - Şuursuz Aşk - Yusuf
- 2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik
Televizyon
- Koçum Benim (2002)
- Bir İstanbul Masalı (2003-2005)
- Beyaz Gelincik (2005-2007)
- Sinekli Bakkal (2007)
- Gece Sesleri (2008-2009)
- Şüphe (2011)
- Firar (2011-2012)
- Osmanlı Tokadı (2013-2014)
- Zeyrek ile Çeyrek (2015)
- Kayıtdışı (2017)
- Mehmetçik Kut'ül Amare (2018-2019)
- Çocuk (2019-2020)
- Zümrüdüanka (2020)
- Mahkum (2021-günümüz)
İnternet
- Hükümsüz (2021)