Mahkum Asaf Ömer Gedikli kim? Mahkum dizisine yeni katılan savcı gerçek adı nedir, hangi dizilerde oynadı?
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FOX ekranlarının sevilen bir yapımı olan Mahkum dizisinde olaylar hızla gelişmeye devam ediyor. Savcı Fırat Bulut'un karşı karşıya kaldığı isimlerden biri olan Asaf Ömer Gedikli'nin kim olduğu merak ediliyor. Daha önce Kırgın Çiçekler dizisinde gördüğümüz ve Kemal karakterini canlandıran isim araştırılan konular arasında yer alıyor. Mahkum Asaf Ömer Gedikli kim? Mahkum dizisine yeni katılan savcı kim, hangi dizilerde oynadı?
Mahkum Asaf Ömer Gedikli kim, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Mahkum dizisinde Büge, Barış'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Ancak neler olduğunu öğrenmek için Barış'ın anlamayacağı bir plan yapmaya kara verir. Mahkum Asaf Ömer Gedikli kim? Mahkum dizisine yeni katılan savcı kim, hangi dizilerde oynadı?
Mahkum dizisinin 20. bölüm fragmanında gördüğümüz isim olan Asaf Ömer Gedikli karakterini canlandıran Cansu Fırıncı'dır.
Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Boyu 1.75 kilosu 75 kilo olan Fırıncı, Balık burcudur.
16 Mart 1982 yılında dünyaya gelen Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2011 senesinde Urfalıyam Ezelden dizisi ile yaşayan Cansı Fırıncı, daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde yer almıştır.
2022 -- Mahkum
2020 – Hizmetçiler (Yaşar) (TV Dizisi)
2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat) (TV Dizisi)
2017 – Kızlarım İçin (Çetin) (TV Dizisi)
2017 – Düş Kırgınları (Şükrü) (Sinema Filmi)
2017 – Babam (Sinema Filmi)
2015 – Üç Harfliler: Hablis (Doktor) (Sinema Filmi)
2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Kemal) (TV Dizisi)
2015 – Kanlı Postal (Horoz) (Sinema Filmi)
2015 – Can Tertip (Sülo) (Sinema Filmi)
2014 – Yolculuk (Bekir) (Sinema Filmi)
2014 – Urfalıyam Ezelden (Recep) (TV Dizisi)
2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)