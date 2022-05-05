Mahkum Asaf Ömer Gedikli kim? Mahkum dizisine yeni katılan savcı gerçek adı nedir, hangi dizilerde oynadı?

Mahkum Asaf Ömer Gedikli kim, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Mahkum dizisinde Büge, Barış'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Ancak neler olduğunu öğrenmek için Barış'ın anlamayacağı bir plan yapmaya kara verir. Mahkum Asaf Ömer Gedikli kim? Mahkum dizisine yeni katılan savcı kim, hangi dizilerde oynadı?

MAHKUM ASAF ÖMER GEDİKLİ KİMDİR?

Mahkum dizisinin 20. bölüm fragmanında gördüğümüz isim olan Asaf Ömer Gedikli karakterini canlandıran Cansu Fırıncı'dır.

CANSU FIRINCI KİMDİR?

Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Boyu 1.75 kilosu 75 kilo olan Fırıncı, Balık burcudur.

16 Mart 1982 yılında dünyaya gelen Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2011 senesinde Urfalıyam Ezelden dizisi ile yaşayan Cansı Fırıncı, daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde yer almıştır.

CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2022 -- Mahkum

2020 – Hizmetçiler (Yaşar) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Çetin) (TV Dizisi)

2017 – Düş Kırgınları (Şükrü) (Sinema Filmi)

2017 – Babam (Sinema Filmi)

2015 – Üç Harfliler: Hablis (Doktor) (Sinema Filmi)

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Kemal) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Horoz) (Sinema Filmi)

2015 – Can Tertip (Sülo) (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Bekir) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Recep) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

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