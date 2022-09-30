Mahkum 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 28. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 27. bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Mahkum bugün 27. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizi bugün yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 27. bölümünün ardından izleyiciler, Mahkum 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 28. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 28. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Mahkum dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 28. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 28. bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm bugün yok mu? Mahkum 28. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

MAHKUM DİZİSİ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 28. bölüm fragmanı bugünkü 27. bölümün ardından yayınlandı.

MAHKUM 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesin beklediğinin aksine bir eylem gerçekleştiren Barış, Büge'nin çocukların tedavisi için harcayacağı tüm mücevherleri kucağına bırakır. Elindeki bombayla öylece kalan Büge büyük kararsızlık içindedir. Bu çalıntı mücevherleri kullansa suçlu duruma düşüp Fırat'a ihanet edecek, kullanmasa çocukların hayatı tehlikeye girecektir. Tüm bunlar olurken Barış'ın planı ise bambaşkadır. Bu eylem aslında Büge için bir güven testidir. Büge, Barış'ın yolundan gidip aşağı inmeyi hak edecek midir?

Tüm şüphelerini netlemeye başlayan Fırat, Barış'ın en büyük destekçisi olarak gördüğü Dadaloğlu'nu gözaltına alır. Tüm derdi Barış ve mahkum ordusunun nerede saklandığını bulmaktır. Bir yandan Dadaloğlu'nu sorgularken bir yandan da dışarıda kalan Fukara'nın peşine düşer. Fırat, Barış'ın ve mahkumların saklandığı yeri bulup deşifre edebilecek midir?

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler