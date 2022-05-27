Mahkum 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkum 27. bölüm fragmanı izle! Mahkum yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Mahkum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Mahkum dizisinin 27. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Mahkum konusu nedir? Mahkum 27. Fragmanı nasıl izlenir! Mahkum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 26. Bölümünde; Pierre'in almış olduğu darbe onun Hatay'daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay'dan öylece vazgeçecek değildir. Kenan'ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz'in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girer ve Efnan'ı bu uğurda yem olarak kullanır. Kenan'ın Efnan üzerinden kurduğu oyun Pierre'in harekete geçmesine ve Aziz'e tuzak kurmasına neden olur. Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir. Aziz, Efnan'ın hayatının tehlikeye girişiyle bir yol ayrımına gelir.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 27. Bölüm Fragmanı yayında. Aziz'in bir gruba öfkeyle saldırdığı tanıtımda neden kavga ettiği merak konusu olurken, kurdukları tuzağa Adem'in düştüğünü öğrenen Pierre şoke oluyor. Aziz, "Eğer Efnan'ın kaçırılmasının arkasında sen çıkarsan, en ufak bir dahilin varsa bu sefer canını alırım!" sözleriyle Pierre'i açıkça tehdit ederken Aziz, yakaladığı bir adamı konuşturunca her şeyi Kenan'ın istediğini öğreniyor.







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