Mahkum 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 24. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 23. bölümde neler olacak? - Haberler

Mahkum 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 24. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 23. bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi Mahkum bugün 23. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizi bugün yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 23. bölümünün ardından izleyiciler, Mahkum 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 24. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 24. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Mahkum dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 24. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 24. bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm bugün yok mu? Mahkum 24. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Mahkum dizisi 24. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 24. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
MAHKUM 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Fırat'ın vakıf ve kara para aklama suçlamalarıyla Büge'yi gözaltına alması, Barış'ın delirmesine neden olur. Fırat düşmanını en zayıf karnından vurmuş, avantajı ele geçirmiştir. Beklemediği bu hamle sonucu Barış eli kolu bağlı oturmayacak, Büge'yi kurtarmanın yollarını arayacaktır. Bir yandan Büge üzerinden Barış'ı almaya çalışan Fırat, diğer yandan can dostu Hacı'yı kurtarmanın peşine düşer. Kısa süre içerisinde dosyasını yeniden açamazsa, Hacı suçsuz yere 24 yıl hapis yatacaktır. Fırat, Hacı için son kozlarını oynamaya karar verir. Yaptığı hamle ile oyunu lehine çeviren Fırat, Büge'ye teklifini sunar. Eğer Barış'ı ona verirse, uzun yıllar ceza almasının önüne geçip, çocuğuyla özgürce yaşamaya devam etmesini sağlayacaktır. Peki Büge Barış'ı Fırat'a verecek midir?
Büge'nin Savcı'yla anlaşmasıyla yıkılan Barış, içine düştüğü durumdan sonra gözünü karartır. Her şeyin aleyhine döndüğü bu anda, tüm ülkeyi ayağa kaldıracak çok büyük bir eyleme girişir. Artık kaçıp gitmekten başka amaçları da vardır. Yaptığı Büge hamlesiyle Barış'ın damarına basan Fırat, ona karşı başlattığı yıpratma sürecine devam eder. Canı yanan Barış'ın hataya sürükleneceğini iyi bildiğinden, tüm stratejisini bunun üzerine kurar. Barış'ın yaptığı büyük eylemle birlikte, üstlerine ve etrafına da ne kadar tehlikeli bir adamla karşı karşıya olduğunu kanıtlamıştır. Fırat, daha fazla insanın canı yanmadan bu savaşı bitirebilecek midir?
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak