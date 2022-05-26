Mahkum 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkum 23. bölüm fragmanı izle! Mahkum yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Mahkum 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkum 23. bölüm fragmanı izle! Mahkum yeni bölüm fragmanı izle!
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Gündem 26.05.2022 12:35
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26.05.2022 12:40 Önemli isimlerin başrollerde olduğu Mahkum dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Mahkum dizisinin yeni bölümü ne zaman? Mahkum 23. fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölüm fragmanı izle! Mahkum 23. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Mahkum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Mahkum dizisinin 23. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Mahkum konusu nedir? Mahkum 23. Fragmanı nasıl izlenir! Mahkum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fırat'ın vakıf ve kara para aklama suçlamalarıyla Büge'yi gözaltına alması, Barış'ın delirmesine neden olur. Fırat düşmanını en zayıf karnından vurmuş, avantajı ele geçirmiştir. Beklemediği bu hamle sonucu Barış eli kolu bağlı oturmayacak, Büge'yi kurtarmanın yollarını arayacaktır. Bir yandan Büge üzerinden Barış'ı almaya çalışan Fırat, diğer yandan can dostu Hacı'yı kurtarmanın peşine düşer. Kısa süre içerisinde dosyasını yeniden açamazsa, Hacı suçsuz yere 24 yıl hapis yatacaktır. Fırat, Hacı için son kozlarını oynamaya karar verir. Yaptığı hamle ile oyunu lehine çeviren Fırat, Büge'ye teklifini sunar. Eğer Barış'ı ona verirse, uzun yıllar ceza almasının önüne geçip, çocuğuyla özgürce yaşamaya devam etmesini sağlayacaktır. Peki Büge Barış'ı Fırat'a verecek midir?
MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Büge'nin Savcı'yla anlaşmasıyla yıkılan Barış, içine düştüğü durumdan sonra gözünü karartır. Her şeyin aleyhine döndüğü bu anda, tüm ülkeyi ayağa kaldıracak çok büyük bir eyleme girişir. Artık kaçıp gitmekten başka amaçları da vardır. Yaptığı Büge hamlesiyle Barış'ın damarına basan Fırat, ona karşı başlattığı yıpratma sürecine devam eder. Canı yanan Barış'ın hataya sürükleneceğini iyi bildiğinden, tüm stratejisini bunun üzerine kurar. Barış'ın yaptığı büyük eylemle birlikte, üstlerine ve etrafına da ne kadar tehlikeli bir adamla karşı karşıya olduğunu kanıtlamıştır. Fırat, daha fazla insanın canı yanmadan bu savaşı bitirebilecek midir?
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