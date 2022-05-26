Mahkum 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkum 23. bölüm fragmanı izle! Mahkum yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Büge'nin Savcı'yla anlaşmasıyla yıkılan Barış, içine düştüğü durumdan sonra gözünü karartır. Her şeyin aleyhine döndüğü bu anda, tüm ülkeyi ayağa kaldıracak çok büyük bir eyleme girişir. Artık kaçıp gitmekten başka amaçları da vardır. Yaptığı Büge hamlesiyle Barış'ın damarına basan Fırat, ona karşı başlattığı yıpratma sürecine devam eder. Canı yanan Barış'ın hataya sürükleneceğini iyi bildiğinden, tüm stratejisini bunun üzerine kurar. Barış'ın yaptığı büyük eylemle birlikte, üstlerine ve etrafına da ne kadar tehlikeli bir adamla karşı karşıya olduğunu kanıtlamıştır. Fırat, daha fazla insanın canı yanmadan bu savaşı bitirebilecek midir?