Mahkum 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkum 22. bölüm fragmanı izle! Mahkum yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Mahkum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Mahkum dizisinin 22. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Mahkum konusu nedir? Mahkum 22. Fragmanı nasıl izlenir! Mahkum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcılık makamına döner dönmez ilk iş Barış'ın peşine düşen Fırat, onu köşeye sıkıştıracak büyük hamleler peşindedir. Zahit'ten aldığı bilgi sayesinde, söz verdiği gibi yeniden adliyeye sanık olarak kendi elleriyle götürür. Av avcı hikayesinde roller değişmişken Barış tarafından hiç tahmin etmediği bir hamle ile karşılaşır.

Barış için Fırat'ın dönüşünden daha büyük bir şok gözlerinin önündeki Savaş'tır. Bu zamana kadar işlediği tüm suçların hesabını sormak için dönmüştür. Peki Savaş gerçek midir? Yoksa zihninde yarattığı bir düşman mı? Barış bu korkunç sorunun peşinden giderken Fırat'tan son bir hamle gelir. Onu en zayıf yerindenden vuracaktır.

Fırat bu büyük hamlesiyle başarılı olabilecek midir?

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat'ın vakıf ve kara para aklama suçlamalarıyla Büge'yi gözaltına alması, Barış'ın delirmesine neden olur. Fırat düşmanını en zayıf karnından vurmuş, avantajı ele geçirmiştir. Beklemediği bu hamle sonucu Barış eli kolu bağlı oturmayacak, Büge'yi kurtarmanın yollarını arayacaktır. Bir yandan Büge üzerinden Barış'ı almaya çalışan Fırat, diğer yandan can dostu Hacı'yı kurtarmanın peşine düşer. Kısa süre içerisinde dosyasını yeniden açamazsa, Hacı suçsuz yere 24 yıl hapis yatacaktır. Fırat, Hacı için son kozlarını oynamaya karar verir. Yaptığı hamle ile oyunu lehine çeviren Fırat, Büge'ye teklifini sunar. Eğer Barış'ı ona verirse, uzun yıllar ceza almasının önüne geçip, çocuğuyla özgürce yaşamaya devam etmesini sağlayacaktır. Peki Büge Barış'ı Fırat'a verecek midir?

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