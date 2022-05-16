Mahkum 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkum 22. bölüm fragmanı izle! Mahkum yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Mahkum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Mahkum dizisinin 22. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Mahkum konusu nedir? Mahkum 22. Fragmanı nasıl izlenir! Mahkum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcılık makamına döner dönmez ilk iş Barış'ın peşine düşen Fırat, onu köşeye sıkıştıracak büyük hamleler peşindedir. Zahit'ten aldığı bilgi sayesinde, söz verdiği gibi yeniden adliyeye sanık olarak kendi elleriyle götürür. Av avcı hikayesinde roller değişmişken Barış tarafından hiç tahmin etmediği bir hamle ile karşılaşır.

Barış için Fırat'ın dönüşünden daha büyük bir şok gözlerinin önündeki Savaş'tır. Bu zamana kadar işlediği tüm suçların hesabını sormak için dönmüştür. Peki Savaş gerçek midir? Yoksa zihninde yarattığı bir düşman mı? Barış bu korkunç sorunun peşinden giderken Fırat'tan son bir hamle gelir. Onu en zayıf yerindenden vuracaktır.

Fırat bu büyük hamlesiyle başarılı olabilecek midir?

Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit'in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge'nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.

Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?

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