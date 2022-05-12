Mahkum 22. bölüm fragmanı izle! Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak?

Mahkum yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Mahkum dizisi yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Mahkum 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcılık makamına döner dönmez ilk iş Barış'ın peşine düşen Fırat, onu köşeye sıkıştıracak büyük hamleler peşindedir. Zahit'ten aldığı bilgi sayesinde, söz verdiği gibi yeniden adliyeye sanık olarak kendi elleriyle götürür. Av avcı hikayesinde roller değişmişken Barış tarafından hiç tahmin etmediği bir hamle ile karşılaşır.

Barış için Fırat'ın dönüşünden daha büyük bir şok gözlerinin önündeki Savaş'tır. Bu zamana kadar işlediği tüm suçların hesabını sormak için dönmüştür. Peki Savaş gerçek midir? Yoksa zihninde yarattığı bir düşman mı? Barış bu korkunç sorunun peşinden giderken Fırat'tan son bir hamle gelir. Onu en zayıf yerindenden vuracaktır.

Fırat bu büyük hamlesiyle başarılı olabilecek midir?

MAHKUM 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

MAHKUM SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MAHKUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mahkum dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20.00'da FOX'TV'de.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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