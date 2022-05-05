Mahkum 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkum 20. bölüm fragmanı izle! Mahkum yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Mahkum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Mahkum dizisinin 20. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Mahkum konusu nedir? Mahkum 20. Fragmanı nasıl izlenir! Mahkum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor'un köstebeği Yadigar'ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor'un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor'un istediğini verip, Büge ve Can'ı alıp başka biryerde başka bir hayat kuracaktır.

Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit'in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge'nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.

Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?

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