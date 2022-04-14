Mahkum 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak?

Mahkum yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Mahkum dizisi yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Mahkum 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Senin adın artık yeraltı savcısı olsun!"

Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış'ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.

Fırat'a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat'ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır. Büge'nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır. Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın… Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış, tehlikeli sulara geri döner.

Yeraltında savaşmaya devam eden Fırat ve Barış, mutlak sona doğru yol almaya başlarlar…

MAHKUM 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

MAHKUM SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?