Mahkum 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 16. bölümde neler olacak?

Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 17. bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm bugün yok mu? Mahkum 17. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

MAHKUM DİZİSİ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 17. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 17. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

MAHKUM 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış'ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır.

Planlarına büyük ayak bağı olmaya başlayan Fırat ve Barış için Sinyor, büyük bir tuzak hazırlamıştır. Nazlı ve Can'ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder. Sinyor tarafından köşeye sıkışan ikili çocuklarının yaşaması için mahkum olmayı kabul etmek zorundadır.

Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir?

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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