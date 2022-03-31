Mahkum 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 16. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 15. bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi Mahkum bugün 15. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizi bugün yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 15. bölümünün ardından izleyiciler, Mahkum 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 16. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 16. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Mahkum dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 16. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 16. bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm bugün yok mu? Mahkum 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Mahkum dizisi 16. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Normalde Mahkum 16. bölüm bugün olacaktı fakat yeni bölüm bugün yok. Bugün tekrar bölümü ekranlara gelecek. 16. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
MAHKUM 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.
Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022