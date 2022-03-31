Mahkum 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 16. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 15. bölümde neler olacak?

Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 16. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 16. bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm bugün yok mu? Mahkum 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

MAHKUM DİZİSİ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 16. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Normalde Mahkum 16. bölüm bugün olacaktı fakat yeni bölüm bugün yok. Bugün tekrar bölümü ekranlara gelecek. 16. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

MAHKUM 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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